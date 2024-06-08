إعلام غزة: الاحتلال يشن هجومًا وحشيًّا غير مسبوق على مخيم النصيرات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 يونيو 2024 03:31 مساءً - صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن «هجوما وحشيا غير مسبوق» مستهدفا المدنيين مباشرة، مشيرًا إلى أن هناك العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة، ولا تتمكن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم من شدة القصف وعدوان الاحتلال.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان له، أن جيش الاحتلال يشن العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية، في حين تقصف الدبابات في الوقت ذاته، منازل المواطنين الآمنين في نية مبيتة للاحتلال بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.

وشدد المكتب الإعلامي على أن الوضع الميداني في المحافظة الوسطى «كارثي» بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في كل أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، وعلى أن جيش الاحتلال يمارس جريمة منظمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة.

ولفت إلى أن مستشفى شهداء الأقصى، هو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى، يعمل حاليا على مولد كهربائي واحد فقط بعد تعطل واحد من مولدين اثنين يعمل عليهما المستشفى منذ ثمانية أشهر، وأن توقف أحد هذين المولدين ينذر بكارثة حقيقية فيما لو توقف المولد الوحيد.

وحذر من خروج المستشفى عن الخدمة، موضحا أن هذا المستشفى يقدم الخدمة الصحية لمليون إنسان ونازح ولا يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات، فالمستشفى ممتلئ بالكامل منذ أسابيع طويلة.

وطالب المكتب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المستشفى وإنقاذ الواقع الصحي في المحافظة الوسطى حتى يستطيع المستشفى تقديم الخدمة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي هجوم الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات وعلى كل المناطق في المحافظة الوسطى، منددا بالعدوان ضد المدنيين والأطفال والنساء وضد المنازل الآمنة، محملا الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الكارثية التي أريقت فيها دماء عشرات الأبرياء المدنيين.

وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية بوقف هذا العدوان الوحشي الذي يواصله الاحتلال، وطالبهم بوقف حرب الإبادة الجماعية فورا وعاجلا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه في هذه الأثناء ترتكب قوات الاحتلال المتوغلة في المحافظة الوسطى مجزرة بحق المواطنين في مخيم النصيرات، ويصل على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى العديد من الشهداء والإصابات.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 70 شهيدا و150 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت: «لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36801 شهيدا و83680 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.