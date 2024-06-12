أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد يوجه بمحاسبة المسؤولين عن حريق المنقف حتى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 12 يونيو 2024 04:28 مساءً - بعث امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقيات تعاز لأسر ضحايا حريق مبنى عمالي في منطقة المنقف، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث الحريق المؤسف والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات، معربا عن بالغ تأثره ومشاركة ذويهم أحزانهم وآلامهم بهذا المصاب الجلل سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن بالشفاء العاجل للمصابين.

هذا وقد وجه المسؤولين بالمتابعة الفورية للوقوف على أسباب اندلاع هذا الحريق ومحاسبة المسؤولين عن حدوثه حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث المؤسف مستقبلا لا قدر الله.