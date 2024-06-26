الحوثيون يستهدفون سفينةَ MSC Manzanillo الإسرائيليةَ في ميناء حيفا بالصواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 يونيو 2024 09:31 مساءً - أعلن المتحدث الرسمي لحركة أنصار الله - جماعة الحوثي، العميد يحيى سريع قاسم سريع، استهدف سفينةَ ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية .

وقال متحدث الحوثيين: انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورداً على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة، نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفت سفينة ( MSC Manzanillo) الإسرائيليةَ في ميناء حيفا بعدد من الطائرات المسيرة وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح بفضل الله.

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية -بعونِ اللهِ تعالى- ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية المشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطيني حتى وقفِ العُدوان ورفع الحصار عنِ الشعبِ الفلسطيني في قطاعِ غزة.