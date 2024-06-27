المرصد الدولي للجوع يحذر من خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 01:28 مساءً - حذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد دولي لمراقبة الجوع، اليوم الخميس، من خطر المجاعة في 14 منطقة في أنحاء السودان إذا تصاعدت الحرب أكثر بين طرفي الصراع هناك.

ويعني هذا التقييم أن ثمة فرصة حقيقة بحدوث مجاعة في ظل أسوأ تصورات لتطور الأوضاع في تلك المناطق التي تشمل أجزاء من دارفور والخرطوم وكردفان وولاية الجزيرة.

وكشف التقرير عن أن نحو 755 ألفا في السودان يواجهون أحد أسوأ مستويات الجوع، في حين يعاني 8.5 مليون نسمة أو نحو 18% من السكان نقصا في الغذاء قد يسفر عن سوء تغذية حاد أو يتطلب إستراتيجيات تعامل طارئة.

وأشار المرصد إلى التدهور الصارخ والسريع في الوضع الغذائي بالسودان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت رويترز أن نحو 765 ألف سوداني قد يواجهون نقصاً كارثياً في الغذاء بحلول سبتمبر/أيلول، وفقاً لتوقعات أولية لمبادرة رائدة في رصد المجاعات في العالم.

وتشير تلك التوقعات إلى أن 9 ملايين شخص، أي ما يقرب من 20% من السكان، يعانون من حالة غذائية طارئة أو أسوأ.

وقد أعدت التحليل مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التي تتخذ من روما مقراً لها، وهي أداة تستخدمها وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة لتحديد ما إذا كان سيتم إعلان المجاعة رسمياً.

تعود تقديرات المبادرة إلى ديسمبر/كانون الأول، وفي مارس/آذار، قالت المبادرة إن التهديدات الأمنية وحواجز الطرق وانقطاع الاتصالات في السودان تعيق قدرتها على إجراء التقييمات.