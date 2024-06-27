شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يونيو 2024 02:25 مساءً - استشهد عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه الـ265.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلًا عن مصادر طبية، باستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين، في قصف على مجموعة من الفلسطينيين في منطقة العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثماني شهيدين على الأقل، وعدة إصابات، من استهداف طيران الاحتلال الحربي أربعة منازل في حي الصبرة بمدينة غزة، وما زال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

وفي خان يونس، استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة الخنساء التي تؤوي نازحين في بلدة عبسان الكبيرة شرقًا.

واستهدفت مدفعية الاحتلال غارة صوب أحد المنازل في حي الصبرة بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، كما استهدفت عدة أحياء الزيتون، وتل الهوا، والشيخ عجلين، في مدينة غزة، وتصاعد ألسنة الدخان من الأماكن المستهدفة.

وذكرت "وفا" أن محيط جسر وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، شهد قصفًا مدفعيًا مكثفًا، في حين تواصل قوات الاحتلال نسف مبان غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط تصاعد سحب دخانية كثيفة في المنطقة.

وتواصل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التحليق بكثافة في أجواء مدينة غزة، وعلى ارتفاعات منخفضة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الخامس والستين بعد المئتين، على التوالي، عبر القصف جوًا وبرًا وبحرًا، مرتكبًا مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، وألحق دمارًا هائلًا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية، فضلًا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.