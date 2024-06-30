نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية مميزة لـ مارتينيز مع الأرجنتين في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي إحصائية مميزة لمنتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2024 بعد مباراة اليوم ضد بيرو.

واستضاف ملعب هارد روك منتخب الأرجنتين مع نظيره منتخب بيرو، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024، في نسختها الـ48.

ونجح منتخب الأرجنتين في الفوز على بيرو بهدفين دون رد، في مباراة اليوم من بطولة كوبا أمريكا.

وبهذا الفوز يضمن منتخب الأرجنتين وصوله إلى دور الستة عشر من بطولة كوبا أمريكا في ظل سعيه للتتويج باللقب لهذه النسخة.

إحصائية مميزة للأرجنتين ضد بيرو

وبحسب الإحصائيات الواردة، فإنه من بين 16 منتخب مشارك في بطولة كوبا أمريكا لم ينجح أحد في الخروج بشباك فاضية حتى الآن عدا منتخب الأرجنتين الذي لم يستقبل أي هدف.

ترتيب الأرجنتين في كوبا أمريكا

1- الأرجنتين - 9 نقاط

‏2- كندا - 4 نقاط

‏3- تشيلي - نقطتان

‏4- يبرو - نقطة

