نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "MBC مصر" تحصد الجوائز الذهبية والفضية في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون عن مُسلسلات "أعلي نسبة مُشاهدة" وأشغال شقة" و"خالد نور وولده نور خالد" و"صلة رحم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصدت قناة "MBC مصر"، خلال حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الرابعة والعشرين أربع جوائز كبري حيث فازت بالجائزة الأولي كأفضل مسلسل إجتماعي عن مُسلسل "أعلي نسبة مُشاهدة"، وبالجائزة الأولي لأفضل مُسلسل كوميدي عن مُسلسل "أشغال شقة"، والجائزة الثانية كأفضل مُسلسل كوميدي عن مُسلسل "خالد نور وولده نور خالد"، وبالجائزة الذهبية كأفضل مُسلسل إجتماعي عن مُسلسل "صله رحم"، وقد إنعقدت فعاليات المهرجان العربي للاذاعة والتلفزيون الـ 24 بمدينة الثقافة بتونس تحت شعار "نُصره فلسطين" ونظمه اتحاد إذاعات الدول العربية وشارك فيه نُخبه من أبرز المؤسسات الإعلامية والمحطات والمنصات العربية من 20 دولة.

محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر"

ومن جانبه أشار محمد عبد المتعال مدير عام قنوات "MBC مصر" وشمال إفريقيا، إلى أن هذه الجوائز هي تقدير لما يتم تقديمه على الشاشات من مُحتوي، وقال أن كل ما يُقدم هو نتيجه جهد كبير من فريق عمل ضخم يسعي لتقديم أفضل مُحتوي للمُشاهد المصري والعربي، وأشاد محمد عبد المتعال بالمحتوي الدرامي الراقي الذي تُقدمه شركات الإنتاج التي تتعاون مع شبكة قنوات "MBC مصر"، والتي تكون دومًا على مستوي المُشاهد، وأوضح أن هناك تكامل بين كل عناصر صناعة المحتوي الدرامي والتي تنعكس على الأعمال المُقدمة والتي تظهر بصورة راقية، ووجه محمد عبد المتعال الشكر للمُنتجين صادق الصباح وعبد الله أبو الفتوح وأمير شوقي، على إهتمامهم بتقديم محتوي درامي راق ومتنوع يتوافق مع إهتمامات المُشاهدين ويُمثل في الوقت ذاته إضافة لصناعة الدراما العربية.

المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

ويذكر أن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون هو مهرجان ينظمه اتحاد اذاعات الدول العربية، التابع لجامعة الدول العربية ويهدف إلى تطوير التلفزيون العربي ورفع مستواه ويشارك فيه ممثلين من كل الدول العربية، وأقيمت فعالياته بمدينه الثقافة والفنون بتونس.