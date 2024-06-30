نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف عن عمل سينمائي جديد مع سعد لمجرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد رمضان عن عمل سينمائي جديد له، يجمع بينه وبين المطرب سعد لمجرد، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفل مهرجان "موازين" بالمغرب.

وقال "رمضان" خلال المؤتمر:"سعد لمجرد النجم الكبير صديقي وأخويا، وأول حديث دار بينا كان عن مشروع سينمائي، أشتغلنا عليه بالفعل وبدأ سيناريست بكتابته، ثم عملنا أغنية أنساي وانشغلنا إحنا الاتنين، والمشروع قائم وإن شاء الله الجمهور يشوفنا في عمل سينمائي قريب بإذن الله".



آخر أعمال محمد رمضان الغنائية

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هو طرحه أغنية "مفيش كدة"، في موسم عيد الأضحى 2024، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.



أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"

وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.