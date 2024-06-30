الأونروا: سكان غزة يعيشون حياة بائسة للغاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 يونيو 2024 11:29 صباحاً - قالت لويز ووتردج، مسؤولة الاتصالات بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن سكان قطاع غزة يعيشون حياة بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء.

وأضافت ووتردج في مقطع مصور حول تقييد إدخال المساعدات إلى القطاع، عبر حساب "الأونروا" على "إكس": "عندما تصل كمية قليلة جدًا من المساعدات، سيكون هناك بالطبع اندفاع كبير من السكان للحصول عليها".

وتابعت: "مئات الفلسطينيين بغزة ينتظرون وصول المساعدات".

واعتبرت أنَّ سكان غزة يعيشون حياة وأوقاتًا بائسة للغاية، ويحتاجون إلى كل شيء، وأردفت أن "الحل الوحيد تقديم المزيد من المساعدات لأهالي غزة".