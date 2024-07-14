قيادي كبير في حماس: ”الضيف” بخير بعد الغارة الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:31 مساءً - أكد قيادي كبير في حماس لوكالة "فرانس برس"، اليوم الأحد، أن القيادي محمد الضيف بخير، بعدما استُهدِف بضربة إسرائيلية في منطقة المواصي التابعة لخان يونس، جنوبي قطاع غزة، أمس السبت.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "القائد محمد الضيف بخير، ويشرف مباشرة على العمليات".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الهدف من الغارة الجوية التي قصفت منطقة المواصي كانت "الضيف"، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد، خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاستهداف، أن مصير الضيف غير معروف.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية على المنطقة -التي صنفها الاحتلال سابقًا على أنها آمنة وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها- عن استشهاد وإصابة نحو 400 فلسطيني، أكثر من نصفهم من الأطفال والنساء، بحسب الصحة الفلسطينية.