دوت الخليج -

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية. ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب قليلا، اليوم، بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، مع انتظار المستثمرين بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول السياسة النقدية. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2442.38 دولار للأوقية (الأونصة)، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2481.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 27.86 دولار للأوقية.. وارتفع البلاتين 1.7 بالمئة إلى 937.80 دولار والبلاديوم 3.1 بالمئة إلى 933.21 دولار.

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