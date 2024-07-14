حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 يوليو 2024 12:31 مساءً - تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) والمعهد العربي لحقوق الإنسان ، فعالية إطلاق الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، وذلك يومي 14 و 15/7/2024 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، بحضور خبراء وممثلي الآليات المعنية بالانتماء والهاوية القانونية في الدول العربية والمنظمات الدولية المعنية بقضايا الانتماء والهوية القانونية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى الإعلاميين والخبراء المتخصصين في هذا المجال.

وقد صرحت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأن اطلاق الإعلان يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدورة العادية (42) باعتماد الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية ، كوثيقة استرشادية للدول الأعضاء، واضافت معالي السفيرة بأن الهدف من إطلاق الإعلان هو تعزيز حماية الاطفال والنساء من خلال رفع مستوى الوعي حول أهمية الانتماء والهوية القانونية وبيان صلتها بحقوق الإنسان والأهداف التنموية، بما في ذلك التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقييم الوضع وتبادل المعرفة من خلال تسهيل تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الانتماء والهوية القانونية.