للوافدين بالكويت.. السماح لغير الجامعيين بإحضار زوجاتهم وأبنائهم ما دون الـ14 عاما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 يوليو 2024 04:28 مساءً - اعتمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالكويت الشيخ فهد اليوسف تعديلا على شروط الالتحاق بعائل بالنسبة للوافدين بالدولة، بحيث يصبح من حق الوافد غير الحاصل على مؤهل جامعي أن يحضر زوجته وأبناءه ما دون الـ14 عاما بصفة التحاق بعائل، شريطة أن يكون راتبه 800 دينار فما فوق . وفق "الأنباء الكويتية".

ومن جهة أخرى ، كانت الكويت قد بدأت فى يوليو الجارى حملة تفتيشية موسعة تشمل 6 محافظات أطلقتها وزارة الداخلية الكويتية لتعقب 85 ألف مخالف لقوانين الإقامة فى الدولة، حيث انتهت المهلة التى أتاحتها وزارة الداخلية الكويتية لتوفيق أوضاع المخالفين والتى تحددت خلال الفترة من 14 مارس حتى 30 يونيو.

ومن جانبه، قال مساعد مدير عام شؤون الإقامة العميد مزيد المطيري، "لن يفلت أي مخالف" بعد انتهاء المهلة، فإن الحملات ستشمل المحافظات الست، بتوجيهات وتعليمات واضحة بضرورة الحزم وعدم التهاون مع المخالفين فى الكويت الذين قدمت لهم وزارة الداخلية فرصة ذهبية.