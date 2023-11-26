بعد وفاته.. محطات من حياة طارق عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان طارق عبد العزيز لوعكة صحية حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة وأصيب بتشنجات داخل لوكيشن تصوير مسلسل وبقينا اتنين بطولة الفنان شريف منير، والفنانة رانيا يوسف، ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، وتوفى على أثر الأزمة الحادة التي ألمت به.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنان طارق عبد العزيز..

مقطتفات من حياة طارق عبد العزيز

ولد في محافظة سوهاج 4 أغسطس 1968، تخرج من كلية الحقوق، عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي، كما إنه دفعة الفنان خالد صالح وهو صديق شخصي له ولمحمد هنيدي وخالد الصاوي والمؤلف أحمد عبد الله

حياة الفنان طارق عبد العزيز الفنية

بدأ طارق عبد العزيز حياته الفنية بمسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعه كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي، وكان اول اعماله السينمائية من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعه متميزة من الفنانين الشباب، من أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس ودور الشاب القبطي في فيلم ثقافي، شارك مع عمرو دياب في فيلمين هم طول الليالي عام 1999 والقصة في كلمتين عام 2000.



أبرز أعمال طارق عبد العزيز

مسلسلات: أعمل إيه، خارج السيطرة، سكر زيادة، قابيل، فكرة بمليون جنيه، رحيم، ريح المدام، فوبيا، الحالة ج، سيد أندرويد، أستاذ ورئيس قسم، الحكر، الصقر شاهين، فض اشتباك، فرعون، الزوجة الرابعة، بنات في بنات، مشرفة رجل لهذا الزمان، نونة المأذونة، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، الجماعة، موعد مع الوحوش، الأشرار، الرجل والطريق، أبو ضحكة جنان، عدى النهار، بعد الفراق، العنكبوت، اللي اختشوا ماتو، خطوة عزيزة، كشكول لكل مواطن، أذكى غبي في العالم، لما يعدي النهار، عواصف النساء، كناريا وشركاه، فارس العرب، أم كلثوم، رأفت الهجان (ج3).

أفلام: ألوان، 200 جنيه، جريمة الإيموبيليا، خلاويص، اشتباك، يوم مالوش لازمة، فبراير الأسود، ساعة ونص، دكان شحاتة، خالي من الكوليسترل، سيب وأنا أسيب، كيمو وأنتيمو، أول مرة تحب يا قلبي، أصحاب ولا بزنس، الحب مسرحية، شرم برم، فيلم ثقافي، همام في أمستردام، صعيدي في الجامعة الأمريكية.

مسلسلات إذاعية: شيف الحارة، برنس ونص، رابع جار، البخيل هو أنا، سبع لفات، يخلق من الشبح أربعين، شوربة السياحة، رومانسية بالأرانب، قلقان في مصر، أنا والحبيب، شريف ربلنا الخفيف.