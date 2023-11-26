«قبلة الشرق الحزين»

يا حبيبة قلـب ….. عـاشقها الأمين

ما ألومـك لو…… تغنيتي طـرّب

ضمك… بحضن السلام الي متين

و زخرف حروفك بحكمة من ذهب

جنّبك…. درب الصغار الجاهلين

و حط أسمك… ما تنافسه الرُّتب

لين صرتي… قِبلة الشرق الحزين

يلتجي لك يوم… تخنقه النشب

كم لفوك خصوم حرب و حاقدين؟!

وعوّدوا…. أخوان من (أمٍ) و (أب)

دام عزك يا عُمان و تعرفين

انك أجمل ما حصل فـ ارض العرب

يا عسى الي زيّنك…. عمره يزين

قائداً …. فكره الى العليا… وثب

فدوته…. شعباً رجاله…. مخلصين

من جنوب عمان لين آخر خصب شافي الحاتمي

شاعر عماني

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