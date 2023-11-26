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"ذهب لـ صديق عمره "..طارق عبد العزيز وعامر منيب نجمان جمعهما تاريخ الوفاة والصداقة الفنية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ذهب لـ صديق عمره "..طارق عبد العزيز وعامر منيب نجمان جمعهما تاريخ الوفاة والصداقة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدنا منذ 19 عامًا تقريبًا عرض أحد الأفلام الكوميدية المؤثرة  التي تتحدث عن معنى الصداقة الحقيقية والوفاء   والتضحية،حتى إنه أحدث ضجة كبيرة حينها أثناء عرضه بالسينمات وهو فيلم "كيمو وأنتيمو"

والتي تدور قصته حول الصديقين المغني “كيمو” والذي جسد دوره الفنان الراحل عامر منيب، وأنتيمو الملحن الغنائي “حمو” الذي قام بدوره الفنان طارق عبد العزيز. 

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وعلى الرغم من مرور الكثير من الوقت على عرض الفيلم إلا إنه مازال حتى الآن أيقونة في أفلام الصداقة، وكان السبب في ذلك هو علاقة طارق عبد العزيز وعامر منيب الذي لم تكن موجودة بالفيلم فقط

ولكنها كانت في الحياة الواقعية ايضًا والدليل على ذلك إحياء طارق عبد العزيز لذكرى وفاة صديقه الراحل عامر منيب كل عام حتى السنة الماضية وحديثه عنه في اللقاءات دائمًا. 

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قصة وداع تجمع بين أرواح طارق عبد العزيز وعامر منيب في يومٍ واحد

واستكمالًا لكل ذلك، فمن الواضح أن تعلقهم وتعاونهم لم يقصتر على حياتهم الفنية فقط ولم تتوقف الحكاية عقب  كتابة اسماءهم على التتر سويًا بل من المصادفة الحزينة والغريبة أن اسماءهم ستكتب سويًا في التقارير الصحفية والإعلامية منذ هذة اللحظة 

بعنوان "نجوم جمعتهم الصداقة رحلوا في نفس اليوم"، وذلك بعد أن رحل عن عالمنا طارق عبد العزيز في نفس يوم رحيل صديقه عامر منيب الموافق 26 نوفمبر باختلاف الأعوام

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وفاة طارق عبد العزيز

خيم الحزن في الوسط الفني منذ قليل عقب تلقي نبأ وفاة  الفنان طارق عبد العزيز أثر أزمة قلبية مفاجئة، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعيه وكشف  مصدر أنه أصيب بتشنجات مفاجأة  أدت إلى توقف عضلة القلب ثم عودتها مرة آخرى في موقع تصوير  مسلسل "بقينا اتنين"، بطولة الفنان شريف منير، والفنانة ، والتي على آثرها انتقل للمستشفى رفقة نجله في الحال ثم رحل عن عالمنا.


وفاة عامر منيب


خيم الحزن على الوسط الفني في يوم 26 نوفمبر بسبب وفاة الفنان الراحل عامر منيب في ذلك اليوم عقب إصابته بورم خبيث في القولون أدى إلى وفاته، وعجز محبينه وجمهوره على استيعاب خبر الوفاة بسهولة خاصةً أنه حظى بشهرة واسعة سواء في مجال الغناء أو التمثيل في فترة قصيرة قبل وفاته

واستطاعت نجلته مريم أن تحيي ذكرى وفاته مؤخرًا بطريقة مختلفة وهي أن تدمج صوتها مع صوته في أغنية "عامل أية في حياتك" لتكون الأغنية على شكل حوار لينهم وتصدرت التريند لفترة طويلة عقب طرحها. 

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تفاصيل فيلم كيمو وانتيمو


والفيلم قصة وسيناريو وحوار أحمد البيه‏، ومن بطولة المطرب عامر منيب، مي عزّ الدين، إيناس النجار، طارق عبد العزيز، وحيد سيف وأحمد عقل‏، وتصوير سعيد شيمي‏. 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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