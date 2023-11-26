نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر: كنت بحذر الراحل طارق عبد العزيز من شرب السجائر "عملت فيها دور أبلة الناظرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة نهال عنبر إن الجميع حزين للغاية بسبب رحيل الفنان طارق عبد العزيز، كونه شخص خلوق ويتميز بالشهامة، حيث كانت تنصحه بعدم التدخين خلال أزمتة الصحية الأخيرة.



وتابعت نهال عنبر خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"،:"كان شهم وجدع حتى لما كنا في المستشفى عمره ما زعل ممرض رغم أن في ناس بتكون تعبانة وبتتعصب على غيرها من شدة التعب.. وكنت بنصحه ميشربش سجاير علشان صحته، عملت فيها دور أبلة الناظرة وقعدنا نضحك ونهزر في المستشفى وهو كان عنده أزمة قلبية قبل كده.. والسجائر دي كارثة وأغلب الناس اللي بتجيلها مشاكل في القلب والرئة بتكون بسببها".

واستكملت نهال عنبر حديثها قائلة إن الدكتور أشرف زكي هو من أبلغها خبر وفاة رحيل الفنان طارق العزيز وكانت في حالة صدمة شديدة لدرجة أنها أعادت السؤال أكثر من مرة، معقبة:"الجنازة بكرة إن شاء الله".

مواعيد برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.