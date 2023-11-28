أحمد ثروت عن والده: "علمنا درسًا في يوم كتب كتابي لا يمكن انساه"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المخرج أحمد ثروت عن امتنانه الشديد وتقديره لوالده المطرب محمد ثروت، وذلك بعد عدة أيامٍ من احتفاله بزواجه من لمى الشواربي، والذ أقيم يوم السبت الماضي 25 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ونشر أحمد ثروت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “أبويا العظيم علمنا درسًا في يوم كتب كتابي، إن الحنين ربنا بيحن عليه ..الحمد لله ربنا خلاني أشوف دموع الفرح بدل دموع الحزن، اللي كانت بسبب ظروف مرضي السنة اللي فاتت دي كلها في عين أبويا وأسرتي بعد سنة من أصعب سنين حياتنا.. ربنا كرمني أني أقدر أفرح أهلي وأهل لمى”.

وتابع ثروت: “أول ما شفت الصورة دي لقيتها بتلخص وبتحكي حاجات كتير أوي، بتحكي عن أب عظيم، شال عيلة كاملة فوق كتافه سنين، وضحى بكل ما يمكن عشان أسرته تكون مبسوطة ومطمنة، وفي أحسن حال، وكان ومازال أحن أب، وعن أم كان كل شغلها الشاغل ولادها وجوزها واستحملت كتير، وكانت عمود للبيت كله، وعن أخت كانت وما زالت السند والصديق في الفرح والكرب، وعن زوجة ربنا رزقني بيها فعلاً يا رب أكون أستحقها”.

وأردف: “كل اللي حابب أقوله، إن لو ربنا كرمني بشيء حلو أو بعتلي رزق أو شفاني من مرضي فده بسبب الخير اللي عمله وبيعمله دايماً الراجل العظيم ده.. أبويا محمد ثروت.. ربنا يديك الصحة ويقدرني إني أعوضك وأبدلك أي ذكرى حزينة أو صعبة بفرح وسعادة”.

بعد خروجه من الاكتئاب.. تامر حسني أول الحاضرين في حفل زفاف أحمد ثروت



يذكر أن قد احتفل الفنان محمد ثروت بحفل زفاف نجله المخرج أحمد ثروت، على لمى الشواربي لاعبة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة بجانب عدد من الشخصيات الهامة المرموقة، والذي أقيم يوم السبت 25 نوفمبر الماضي بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وشهد حفل زفاف المخرج أحمد محمد ثروت ولمى الشواربي بكاء الفنان محمد ثروت لفرحة نجله، بجانب حضور النجم تامر حسني، في ثاني ظهور له بعد إصابته بالاكتئاب بسبب أحداث غزة.



كما حضر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى مقر عقد قران أحمد ثروت وعروسه لمى الشواربي، بالإضافة لحضور كلًا من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والإعلامية سهير شلبي، ومحمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأنوشكا، احمد التهامي، خالد زكي، ماجد المصري، الإعلامية سهير جودة، والإعلامية منى الشاذلي.