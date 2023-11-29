8 حالات طلاق من الوسط الفني حدثت قبل طلاق يوسف الشريف وانجي علاء

القاهرة - محمد ابراهيم - تزداد قصه انفصال نجوم الوسط الفني بشكل كبير وتتزايد بشكل ملحوظ وبالطبع تختلف الاسباب وردود الافعال، وكانت آخر حالات الطلاق بين الفنان يوسف الشريف والسيناريست انجي علاء.

فمنذ ساعات قليله من اليوم كان قد اعلن الفنان يوسف الشريف انفصاله عن زوجته السيناريست انجي علاء بعد زواج دام لاكثر من 14 عام.

حقيقه انفصال يوسف الشريف عن انجي علاء

يوسف الشريف وانجي علاء

كانت نشرت انجي علاء عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة:" قدر الله وما شاء فعل يؤسفنا ان نعلن نحن انجي علاء ويوسف الشريف إنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التاكيد على استمرار علاقه الود والمعزه والاحترام المتبادل تقديلا للثانويه العشره الطيبه التي جمعتنا ولاولادنا اجمل نعمه انعمها الله علينا".

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يوسف الشريف وانجي علاء

واضافت انجي قائله: "دعواتكم ربنا يكتب لنا اللي فيه الخير اشهد الله يا يوسف اني طول فتره زواجنا ما شفتش منك غير كل خير وربنا يوفقك في اللي جاي الحمد لله على كل شيء".

8 حالات طلاق في الوسط النفي قبل طلاق يوسف الشريف وانجي علاء

قبل انفصال الفنان يوسف الشريف عن زوجته السيناريست انجي علاء بايام كانت قد اعلنت الفنانه المصريه هنا الزاهد انفصالها عن زوجها الفنان احمد فهمي بعد زواج وقصه حب استمرت لنحو اربع سنوات.

هنا الزاهد واحمد فهمي

وكانت ايضا المطربه بوسي وزوجها هشام ربيع كان اعلن عن الانفصال بعد العديد من تبادل الاتهامات بينهما وحدوث خلاف عقبه وفاه طلقها والد ابنتها وحبس زوجها.

المطربة بوسي وزوجها السابق هشام ربيع

بينما الفنان احمد سعد كان قد فجاه الجميع بطلاق زوجته علياء البسيوني ام بناته التي كان قد نشرت اكثر من تعليق هاجمته فيه وانتقدته واتهمته بإنه خائن للعشره ولم يصل بناته وانتهى الامر بينهما بالصمت وبالطلاق.

أحمد سعد وعلياء البسيوني

بعد فتره زواج استمرت لسنين طويله صدمه الفنان شريف منير الجميع حينما اعلن انفصال عن زوجته المعتزله لولا بعد فتره من الجدل المثير حيث نشرت بناتها مجموعه من التعليقات التي تهاجم الام وردت هي الاخرى بردود قاسيه وبعد فتره تم الانفصال بينهما.

على النحو الاخر اختلط الفنانه غاده عبد الرازق ان يكون طليقها من زوجها هيثم زينه مدير التصوير بعد زوايا كان قد استمر نحو عامين ونصف بشكل هادئ وراكن بعيدا على صاله الجدل على موقع التواصل الاجتماعي ورفضت غاده الافصاح عن اسباب الحقيقيه للطلاق.

كان قد تسبب تصريح المخرج هادي الباجور بإنه لا يمانع ان تؤدي زوجته الفنانه ياسمين رئيس مشاهد القبلات في الاعمال الفنيه إلى ازمه شديده بينهما ادت إلى الطلاق.

حدث الطلاق بين الفنانه ايتن عامر وزوجها مدير التصوير محمد عز العرب حيث لم يتم اعلان الاسباب ولكن سرعان ما حدث بينهما عدد من المشاجرات والاعتداءات مما ادى لدخول الازمه في محاضر الشرطه وانتهى الامر بالاتفاق على الصمت التام بينهما ومن ثم الطلاق.

ومنذ فتره قصيره تم اعلان الطلاق بشكل رسمي بين المطلب المصري تامر عاشور وزوجته سمر ابو شقه ورفض كل من له صله بالامر التعليق والافصاح عن الاسباب.