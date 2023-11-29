بعد تصدر أغنية "غيرك حاول" التريند.. آخر أعمال مسلم

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المطرب مسلم، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة “غيرك حاول”، والتي هي من إنتاج روتانا، وإحتلت أغنية عيرك حاول المركز الأول، تخطت حاجات الـ 50 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب، ويعد هذا التعاون هو التعاون الثاني بين مسلم وروتانا بعد حل الخلافات مع منتجه السابق سلطان الشن، الذي قدم شكوى في نقابة المهن الموسيقية بسبب عدم التزام مسلم ببنود التعاقد السابق بينهما، حيث طرح مسلم سابقًا أغنية قلبي بالتعاون مع روتانا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية اخر اعمال مسلم..

اخري اعمال ‏مسلم

كان مسلم قد أحيا مؤخرا حفل غنائى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر شهر أكتوبر الماضي بمحافظة المنوفية، وتحديدا بشبين الكوم، شارع الاستاد،وشارك فى إحياء الحفل كل من عمر كمال ومحمد شاهين، وقدم الثلاثي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية بمناسبة العيد الـ50 على انتصار أكتوبر، سبق، وطرح أغنية "قلبي" التي طرحتها "روتانا"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، أغنية“قلبي”، من غناء وكلمات وتوزيع موسيقي "مسلم".

أغنية «محبتنيش»

وايضا طرح أغنية «محبتنيش» التي حققت نجاح كبيرا بتجاوز عدد مشاهداتها المليون في ساعات قليلة من انطلاقها، وتضمنت كلماتها الآتي: انت محبتنيش، فبلاش نكذب على بعض، روح كفاياك تمثيل، إننا نرجع صعب، بعدي عايش وبخير، بس سايبني في حرب، فيك كان عشمي كبير، ردتني لسابع أرض، انت اخترت تعيش، بس بعيد عني، انساني ياريت متجيش، بعد ما طاب قلبي، حبيتك بس مفيش، حاجه قصاد تعبي، كنت بعدي كتير، بس دا كان.

“إمبابة أجمل من باريس"

وقدم مؤخرا مسلم أغنية بعنوان “إمبابة أجمل من باريس" مع الفنان أحمد الفيشاوي وكانت الأغنية ضمن الحملة الترويجية لفيلمه الجديد رهبة، وجاءت كلمات الاغنيه كالآتي:" لحرق بلدك بإللي فيها، مانطفيها وماندويها، خمسة علينا مخلصين، جيرنوف ومش رشاش، نطخطخ فيك ياللي متسواش، ياخراشي حاسس بإنتعاش، خمسة علينا مخلصين، ومجرمين ومطرشمين، شبعانين وربحانين، ومهضومين ومرتاحين، مخاربين ومودين، ومسقطين اخصام كتير، وانتو تشبوا مهما تشبوا، واحنا لسة مسعمين، مش كل اللى في أيدينا، مش بتعانا وماهو لينا ان طلبت أسوء مافينا".