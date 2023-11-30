أمير رمسيس يوجه الشكر لفريق عمل فيلم "أنف وثلاث عيون "

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه المخرج أمير رمسيس، الشكر لصناع فيلم “أنف وثلاث عيون”، وأكد أنها تجربة مميزة مع الفنان ظافر العابدين وأيضًا مع ضيوف شرف الفيلم.

رسالة أمير رمسيس لفريق عمل فيلم “أنف وثلاث عيون”

كتب أمير رمسيس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"أكيد تجربة العمل مع ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف وصبا مبارك وأمينة خليل كانت ممتعة جدًا، لكن كمان فعلا ضيوف شرف الفيلم اللي اللعب معاهم على أدوار صعبة في مساحة زمنية محدودة كان بجد ممتع".



وأضاف أمير:" وكل حد منهم خلاني متضايق علشان تصويرهم بيخلص وإني نفسي أكمل معاهم يستاهلوا كل شكر، شكرا جيهان الشماشرجي وسلوى علي وصدقي صخر ونور محمود ورمزي العدل وكريم منصور على الثقة والتجربة الممتعة في أنف وثلاث عيون".

أبطال فيلم" أنف وثلاث عيون"

فيلم أنف وثلاث عيون بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.