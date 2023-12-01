نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمليون مشاهدة لـ "أنا عربي".. مُسلم يتصدر يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أغنية "أنا عربي"، للفنان مسلم تتصدر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،11 يوم من طرحها، والتي طرحها تضامنًا مع القضية الفلسطينية، وعلى جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.



فقد احتلت أغنية "أنا عربي" لـ مسلم، المركز الخامس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من مليون مشاهدة في من أسبوعين من طرحها.



تفاصيل أغنية "أنا عربي"

أغنية "أنا عربي" من كلمات محمد إبراهيم، ومن ألحان مسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



بعد تجاوزه الحزن والألم في أغنية "ماحبتنيش".. تفاصيل ألبوم مسلم الجديد

وكان قد شوق مُسلم جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كشف تفاصيل ألبومه الجديد 2023، وطريقة طرحه خلال الفترة المقبلة، وتسويقه للجمهور، حيث كتب:" كنتوا عايزين اغنية جديدة صح ؟.. طيب اديني هنزلكم ألبوم فيه ١٥ اغنية".



ألبوم مُسلم يضم 15 أغنية، حسبما صرح عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ويبدو عليه أنه تنتمي أغنيه لنوعية كما وعد محبيه، وهم: "واحد زيك، بقينا اتنين، زحمة المشاوير، عم الحزين، من عيني ( الجزء الأول )، البقاء لله، من غير مناسبة، ماتتحبيش، ربنا موجود، واحشاك، من عيني ( الجزء التاني )، ساعة شيطان، اسمعني، كفاية علام، بكدب".



مسلم يتجاوز الحزن والألم في أغنيته "ماحبتنيش"

يذكر أن آخر أعمال مُسلم أغنية "ماحبتنيش" والتي طرحها في يوليو الماضي، عبر قناته الرسمية موقع الفيديوهات «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، ولأقت نجاحًا كبيرًا فور عرضها، وهي الأغنية السادسة، من ألبومه الأخير،وتعد تجربة فنية جديدة، يتناول فيها فكرة تعبر عن استدراك الشخص، ورجوعه لنفسه، بعد نهاية علاقة الحب وتجاوزه مرحلة الندم والحزن، بأن يقرر أن يعيش في الواقع، ويتأكد أن الحب كان من طرفه هو فقط، وأن الطرف الآخر لم يكن صادقًا في حبه، وكانت الأغنية من كلمات، وألحان مُسلم، وتوزيع موسيقى إسلام الأزرق، ومن توزيع محمد جابر.