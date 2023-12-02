الليله.. مروة ناجي تحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - تستعد الفنانة مروة ناجي، اليوم؛ لإحياء حفل غنائي بمسرح مكتبة الإسكندرية؛ ومن المفترض أن تقدم باقة متنوعة من أغانيها الحديثة والقديمة.

الجدير بالذكر أن الفنانة مروة ناجي حققت نجاحا كبيرا في أهم وأضخم مهرجان للتراث المصري في أمريكا الشمالية وكندا بأكبر ميدان بمسيساجا في الداون تاون ب celebration square وسط حضور عشرات الآلاف من الجالية المصرية والجالية العربية.

وشهد الحفل نجاحا غير مسبوقا في كندا وتفاعل كبير من الجمهور مع أغاني التراث المصري وتم تكريمها في نهاية المهرجان من السفير المصري أحمد حافظ بكندا ومن الهيئة الكندية المصرية للتراث المصري ومن النائب المصري شريف السبعاوي أول نائب برلماني منتخب من أصل مصري في تاريخ كندا.