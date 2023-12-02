بصحبة أحمد عز.. عمرو يوسف يشارك كواليس "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك عمرو يوسف جمهوره صورة من كواليس فيلمه القادم "ولاد رزق 3" بصحبة أحمد عز وفريق العمل، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور عمرو يوسف:

حيث نشر صورة تجمعه مع أبطال الفيلم والملاحم العالمي تايسون، وكتب:" ولاد رزق مع البطل العالمي الأضخم تايسون فيوري".

ولاد رزق

وفي سياق آخر يواصل فريق عمل فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بقيادة المخرج طارق العريان والمؤلف صلاح الجهيني، تصوير مشاهد الفيلم والتحضيرات النهائية له ليكون جاهز للعرض مطلع العام القادم.

وكانت الإنطلاقة منذ أيام من مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث بدء أحمد عز بتصوير أولى مشاهد العمل، وقد أنضم حديثًا للفريق الملاكم العالمي تايسون فيوري ومن المقرر أن يكون ظهوره خلال الفيلم كضيف شرف.

كما أن دوره يتمحور حول سرقة شيء ثمين له من قبل ولاد رزق، ويحاول استرجاعه في إطار أكشن حركي وبعض مشاهد المطاردات.

من هم نجوم فيلم ولاد رزق؟

وشارك في بطولة فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، عمرو يوسف، نسرين أمين، كريم قاسم، سيد رجب، محمد ممدوح، وندى موسى، ماجد الكدواني، وغيرهم، بجانب مجموعة من النجوم كضيوف الشرف من إخراج طارق العريان.

عرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث في عام 2024

ويذكر أن كشف المؤلف صلاح الجهيني أن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" سيعرض في عام 2024، إذ كتب عبر حسابه بموقع فيس بوك:" مشروع فيلم ولاد رزق ٣ في خطتنا ولكن لم نبدأ في التنفيذ حتى الآن إن شاء الله يتعرض في ٢٠٢٤".

وجدير بالذكر أن الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" شارك فيه خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

وتدور أحداث الفيلم عن خمسة إخوة يعيشون في عين الصيرة، لا يستطيع أحد مواجهتهم يضعون أنفسهم في العديد من الأزمات ويحاولون خلال أحداث الفيلم حلها في إطار أكشن كوميدي.

آخر أعمال عمرو يوسف:

وجدير بالذكر أن شارك الفنان عمرو يوسف، مؤخرا في رمضان الماضي 2023، في مسلسل " الكتيبة 101 " الذى تم عرضه على شاشة أون الفضائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

و مسلسل الكتيبة 101 تدور أحداثه حول مجهودات أفراد الجيش المصري في التصدي لأفعال العناصر الإرهابية بمنطقة العريش من خلال عرض تفاصيل العمليات التي دبرها الإرهاب ضد الجيش وكيف استطاع الجنود والضباط الصمود ومواجهة تلك العمليات والرد عليها.

كما انتهى عمرومن تصوير فيلم " شقو " المقرر عرضه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر القادم 2024.

والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي مثير، بطولة كل من: يسرا، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، وعباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.