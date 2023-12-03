فن ومشاهير

تفاصيل إصابة نجل زينة وأحمد عز في المدرسة

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة زينة عبر استوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن إصابة أحد نجليها التؤام في ذراعه، في ذراعه اليمنى خلال اللعب مع زملائه في المدرسة، حيث سقط وتعرض لـ الإصابة، وذهب للمستشفى لتركيب الجبس وتلقي العلاج، وطالبتزينة  جمهورها بالدعاء له بالشفاء العاجل.

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أحدث أعمال الفنانة زينة

 

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة زينة على مسلسل العتاولة رفقة الفنان أحمد السقا، والذي سيُعرض خلال السباق الرمضاني المقبل 2024، ويضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، هدى الأتربي، حنان يوسف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين بينهما عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، كما تنتظر عرض فيلمها الجديد الإسكندراني، الذي انتهت مؤخرًا من تصويره بجانب الفنان أحمد العوضي، ويشاركهم البطولة صلاح عبد الله، محمود حافظ، انتصار، حسين فهمي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف وعن قصة للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

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آخر أعمال الفنانة زينة

 

ويذكر ان آخر أعمال الفنانة زينة هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023، من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصامالسقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وكان آخر أعمالها في السينما فيلم "الفلوس" الذى قدمته مع النجم تامر حسنى وعرض عام 2019 وشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، كميل سلامة، حنيد زين الدين وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم أحمد السقا، مى عز الدين، عمر زهران، جوهرة، أسعد رشدان والفيلم قصة تامر حسنى وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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