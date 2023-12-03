"قبطان سفينتي".. محمد عدوية يستعد لطرح أحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المطرب محمد عدوية، لطرح أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان "قبطان سفينتي" وهي من كلمات مهاب الجزائري وتوزيع وألحان مونتي، ومن المقرر أن تحمل عددً من المفاجأت.

وقام أحمد عدوية بطرح البرومو الخاص بالأغنية وتقول كلماتها: "مايه هوا أرض بور، واقف مستني أنا لآخر الطابور، الدنيا مالها الحب خانها، الواقع سابها قابلت الخيال فاليها غنا، مالي أنا بالعالم ده مش داري بيه، ليه عايزني اشغل بالي تاني بيه.

تفاصيل ألبوم أحمد عدوية

وكشف محمد عدوية عن ألبومه الجديد قائلًا في تصريحات صحفية قائلًا: الألبوم يضم عددًا من الأغاني التي أتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، وأقدم من خلاله مزيكا مختلفة وجديدة، وسيكون نقلة في مشواري الفني، ويضم عددًا من الأغاني يتم طرحها على طريقة السينجل كل فترة أغنية.

وعبر محمد عدوية عن سعادته بردود الأفعال التي حازت عليها أغنية "أرض غزة" تضامنًا مع أحداث فلسطين، لافتًا إلى أنه قدم تلك الأغنية من أجل دعم فلسطين وهذا أقل ما أقدمه لهذا الشعب العظيم.

وأضاف في تصريحاته: ربنا يكون في عون أهالينا في غزة وما يحدث هناك من قتل وتشرد أطفال وغيرهم، وكلنا متأثرين بالمشاهد الصعبة التي نراها على شاشات التليفزيون، وأتمنى أن يقف القصف في فلسطين.

آخر أعمال أحمد عدوية

وكان محمد عدوية قد قام مؤخرًا بطرح أغنية "أرض غزة" بالتزامن مع الأحداث الجارية في فلسطين ويتضامن معها بسبب الهجوم الذي يقوم به جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وتقول كلمات الأغنية: وقالوا عليكي يا أرض غزة أن الشهادة عليكي لذه، يشتاق لها الصابرين، وكل نقطة دم نازلة تغسل ضماير فينا ندلة، لأننا ساكتين، ياه ياه يا أرض غزة يا أرض طاهرة، يا أرض المسيح والأقصى يا اللي بيتاجروا بيكي في كل نشره، حاسس أن اللي مات ده ابني كان نفسي أحمي جسمي من أي ضربة، هدموا المباني وكل مدني، ضربوا المدارس ووجعوا قلوبنا وشردوا ملايين وقفلوا المعابر على كل عابر، يصرخ يقول أنا مش قادر، ألحقوا فلسطين، الحقوا فلسطين".

وطرح مؤخرًا النجم محمد عدوية أحدث أغانيه على يوتيوب والتي تحمل اسم "تعرف عني إيه" وهي من كلمات مؤمن راجح وألحان وليد نور وتوزيع محمد نور.