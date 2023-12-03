نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برادلي كوبر يحتفل بالعرض الخاص لـ Maestro في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل النجم برادلي كوبر بالعرض الخاص لفيلمه الجديد Maestro بمشاركة نجمة الفيلم كاري جلين في احتفالية خاصة بمدينة لندن.

ونقلت ديلي ميل لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يقتبس من أحداث حقيقية ويجسد به كوبر شخصية المايسترو ليوناردو برينستن.

يأتي ذلك بعد أن أكد النجم برادلي كوبر أنه على استعداد للمشاركة في بطولة جزء رابع جديد من سلسلة أفلام The Hangover 4.

ووفق ديد لاين، جاءت تصريحات برادلي كوبر، على هامش الترويج لفيلمه الجديد الذي يطرح بعنوان المايسترو، الذي يجسد به شخصية واقعية لمايسترو وقائد اوركسترا.

وفيلم The Hangover 4، كان من بطولة إيد هيلمس، وزاك جالفيناكيس، وهيثير جراهام وجاست بارث وكين جيونج.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Maestro، أحدث الاعمال الدرامية للنجم الكبير برادلي كوبر، والذي تستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الاعلان الترويجي للفيلم الذي يجسد به برادلي كوبر شخصية المايسترو الموسيقي الشهير Leonard Bernstein.

جديد أخبار "كوبر"

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الثنائي برادلي كوبر وجيجي حديد ما تردد من شائعات حول ارتباطهما رسميًا، ودخولهما في علاقة رومانسية جديدة تضاف لثنائيات هوليوود البارزة.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي، خلال تجولهما معا في شوارع مدينة نيويورك، في أول ظهور لهما معا، يؤكدان من خلاله شائعات الارتباط رسميًا.

راعية العلاقة

وساهمت تايلور سويفت في تمهيد الطريق لعلاقة عاطفية جديدة بين ثنائي من كبار المشاهير في هوليوود، هم برادلي كوبر وعارضة الازياء جيجي حديد.

وتقول ديلي ميل، ان المغنية الشهيرة، سمحت لبرادلي كوبر وجيجي حديد، بقضاء وقت في أحد منازلها في مدينة رود ايلاند بنيويورك، حتى تنجح العلاقة فيما بينهما، مع قضائهما لوقت أطول.