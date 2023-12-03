صفاء أبو السعود: أشرف عبد الغفور قيمة وقامة فنية وإنسانية عظيمة

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أحمد جودة - القاهرة -

نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا من قليل إثر حادث مروري بالقاهرة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، يعد قامة وقيمة فنية وإنسانية عظيمة، قدم خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الروائع الدرامية التي أثرت كثيرا وستظل مؤثرة في وجدان المشاهد المصري والعربي، مشيرة إلى أن أعماله وبصماته وسيرته الفنية والإنسانية الراقية ستظل دائما محل احترام وتقدير من الجميع.

رحم الله الفنان والإنسان أشرف عبد الغفور وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة أشرف عبد الغفور:

توفي منذ قليل الفنان أشرف عبدالغفور بعد تعرضه لحادث سير، بطريق اسكندرية الصحراوي، وكان الفنان أشرف عبد الغفور بصحبة زوجته والتي أصيبت معه في الحادث ونقل الثنائي إلى المستشفى لتلقى العلاج والإسعافات اللازمة إلا أن الفنان أشرف عبد الغفور نقل إلى الرفيق الأعلى.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجته للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

آخر أعمال أشرف عبد الغفور:

ويعتبر مسلسل رشيد آخر أعمال أشرف عبد الغفور، وشارك محمد ممدوح في بطولة مسلسل رشيد باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، تامر نبيل، خالد كمال، حسن العدل، فيما يظهر صلاح عبد الله وهالة صدقي ضيفَي شرف، والعمل من إخراج مي ممدوح وحصل المسلسل على نسبة مشاهدة عالية بسبب قصته خلال الماراثون الرمضاني لعام 2023.

الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور:

ويذكر أن كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن نجاة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، من حادث سير أليم أودى بحياة زوجها، قبل قليل، في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال الفنان أشرف زكي، إنّه يتواجد في مستشفى الشيخ زايد التخصصي حاليًا، لإنهاء إجراءات خروج جثمان أشرف عبد الغفور، فضلًا عن الاطمئنان على حالته زوجته، التي تتلقى الرعاية الطبية حاليًا.

وقد حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي الفنان الراحل ومساندة زميلتهم الفنانة ريهام عبدالغفور في أزمتها الكبيرة التي لحقت بها.