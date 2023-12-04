سليمان عيد ينعى الفنان أشرف عبد الغفور

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أحمد جودة - القاهرة - نعي الفنان سليمان عيد الفنان أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية مساء اليوم بعد تعرضه للإصابة بحادث سير قائلًا" إنالله وانا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله الفنان القدير اشرف عبد الغفور اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك"

الفنان القدير أشرف عبد الغفور

آخر أعمال الفنان سليمان عيد

من جانب آخر كانت آخر أعمال الفنانة نهال عنبر فيلم “ بعد الشر ” الذي عرض في إبريل الماضي بطولة الفنان علي ربيع.

أبطال فيلم “ بعد الشر”

فيلم “ بعد الشر” بطولة كلًا من الفنان علي ربيع، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنان أوس أوس، الفنانة رنا رئيس، الفنان بيومي فؤاد، الفنان القدير عمرو عبد الجليل، الفنان سليمان عيد، الفنانة القديرة هالة فاخر، والفنانة ألفت عمر، وتتألق كضيفة شرف ملك قورة، إلى جانب عدد آخر من النجو،.تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

سليمان عيد ينتظر عرض مسلسل “ البيت بيتي ” الجزء الثاني

و جدير بالذكر أن الفنان سليمان عيد ينتظر عرض مسلسل “ البيت بيتي” الجزء الثاني و لكن لم يعلن حتي الآن موعد عرضه.