عمرو أديب: أشرف عبد الغفور ظاهرة فنية لن تتكرر في التمثيل

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أحمد جودة - القاهرة - حرص الإعلامي عمرو أديب علي نعي الفنان القدير أشرف عبد الغفور، واصفا الفنان الراحل بأنه ظاهرة لن تتكرر، وذلك خلال تقديم برنامجه "الحكاية" الذي يتم عرضة عبر شاشة MBC مصر.

وقال عمرو أديب: "يجب أن أعزي في فقدان فنان عظيم هو الفنان أشرف عبد الغفور رحمه الله".

عمرو أديب عن وفاة أشرف عبد الغفور: في ممثلين في هذا البلد لن يتكرروا

وتابع: "في ممثلين في هذا البلد لن يتكرروا، وهو لم يكن الجان في وقت معين، ولكن جاء وقت كان أشرف عبد الغفور فيه ظاهرة فنية، وكان له عدد من المسلسلات قفلت الشوارع، والناس كانت تسيب الدنيا كلها وتقعد تتفرج عليه".

وأشار عمرو أديب إلى بعض ما كان يتميز به أشرف عبد الغفور قائلا: "طريقة نطقه للغة العربية، وطريقة الأداء والأخلاق والأدب والمسرحيات، ومن سنة 1962 وهو يقدم أعمال عظيمة".

وأضاف حديثه قائلا: "الناس دي تعبت واشتغلت لما كان الشغل صعب جدا، والدراما تقدم على الهواء وإذا حصلت غلطة كله يعيد الشغل من الأول، وكانوا بينحتوا في الصخر لتقديم فن حقيقي، وقت ما كان الفن رسالة قيمة".

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

توفي الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث تصادم أمام ماونتن فيو طريق مصر إسكندرية الصحراوي باتجاه الشيخ زايد، ونقل للمستشفى على الفور

وأفاد مصدر مطلع، أن بعد نقل الفنان وزوجته عقب الحادث، وأثناء محاولات الأطباء إنقاذه توقفت عضله القلب، وحالة زوجته خطيرة

وكانت قد صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثمان الفنان أشرف عبد الغفور، إثر حادث تصادم بين سيارته وسيارة آخرى، يقودها فنان تشكيلي وتسليمه لذويه بعدما كشفت التحريات عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع السائق المتسبب وهو فنان تشكيلي فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث تصادم على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى اتجاه الشيخ زايد بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وكشفت عن حالة زوجة الفنان، أنها مستقرة وأصيبت بكدمات، ويعمل الأطباء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان على حالتها

وكشف الفحص المبدئى أن هناك سيارة اصطدمت بقوة بسيارة المجنى عليه (الفنان أشرف عبد الغفور) من الخلف، مما جعل اختلال عجلة القيادة، وارتطمت بالرصيف، مما أسفر عن وقوع الحادث.