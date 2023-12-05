قصور الثقافة تطلق فعالياتها بمشروع الوعي البيئي بالمناطق الجديدة الآمنة بكفر الشيخ

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت مدرسة سعد زغلول الإبتدائية بمحافظة كفر الشيخ، الاثنين، أولى فعاليات المشروع الثقافي للوعي البيئي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بهدف تقديم خدمة ثقافية تسهم في بناء المواطن في كافة المناطق الجديدة الآمنة بديلة العشوائيات.

"ابني مستقبلك"

بدأ اليوم بحوار مفتوح مع الطلاب تحت عنوان "ابني مستقبلك" تحدثت خلاله د. چيهان حسن مدير عام الإدارة العامة للطفل، والمشرف العام للمشروع، عن مفهوم الوعي البيئي مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على الموارد البيئية لضمان حياة أفضل للأجيال القادمة.



كما أكدت خلال حديثها على ضرورة مشاركة جميع الجهات المجتمعية بشكل فعّال في مجال حماية البيئة، والنهوض بالمجتمع من خلال إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية، إلى جانب المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

دور التعليم في التوعية البيئية

ومن جانبه تحدث محمد السباعي - مدير المدرسة عن السلوكيات الإيجابية في التعامل مع البيئة، موضحا دور التعليم في التوعية البيئية، من خلال تقديم محاكاة تفاعلية للأطفال عن كيفية العناية بالنباتات والأشجار المثمرة الموجودة في المدرسة.

وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، أقيمت ورشة لتصميم مجلة حائط لتوضيح أسباب ظاهرة الاحتباس الحراري وسبل الحفاظ على البيئة من الملوثات تنفيذ سهام محمد، تلاها ورشة عمل جدارية عن رموز الفنون الشعبية تنفيذ غادة عبد النبي، هذا بالإضافة إلى ورشة عمل مقلمة من الفوم جليتر تدريب رانيا شلتوت، وأخرى لعمل معلقة بخيوط المكرمية وخامات معاد تدويرها تنفيذ شهد عيد.

ورشة لتصميم علم مصر بالخرز

واختتم اليوم بورشة لتصميم علم مصر بالخرز لمنى عبد الوهاب، وفقرة رسم على الوجه بحضور أحمد الشهاوي مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ وعدد من المثقفين والمسئولين بمديرية التربية والتعليم.

تأتي الفعاليات استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة بشكل دوري تحقيقا للعدالة الثقافية بين أبناء أحياء الإسكان الآمن بديل العشوائيات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وبورسعيد، وكفر الشيخ.