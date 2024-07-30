عقب ظهورها مع "صاحبة السعادة".. جميلة عوض تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة جميلة عوض في الآونة الأخيرة محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، والذي يعد أول ظهور لها عقب زواجها من أحمد حافظ وعودتها من شهر العسل، وشهدت الحلقة مشاركة المخرج عادل عوض ووالدتها الفنانة اللبنانية راندا.

قصة مسلسل لانش بوكس

يذكر أن آخر أعمال جميلة عوض مسلسل "لانش بوكس" هو النسخة المصرية من المسلسل الأمريكي "Good Girls"، الذي عرض منه خمسين حلقة في الفترة من 2018 حتى2021، وحقق نجاحًا وانتشارًا حول العالم.

والعمل مكون من 30 حلقة ويدور حول ثلاث سيدات، شقيقتان وصديقتهما تضطرهن الظروف للتورط في جريمة سرقة، يظنون بعدها أنالأمور ستتحسن لكن المفاجأت السيئة تتوالى، وذلك في قالب اجتماعي كوميدي.



أبطال مسلسل لانش بوكس

ويشارك في بطولته غادة عادل، وجميلة عوض، وفدوى عابد، وأحمد وفيق، والمطرب شاهين، وصدقي صخر، وأسامة أبو العطا، وعلي السبع،وغيرهم.