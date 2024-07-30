الجمعة.. نسمة محجوب تحيي رابع ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - الجمعة المقبلة..نسمة محجوب تحيي رابع ليالى مهرجان الأوبرا الصيفى بالإسكندرية

تستعد الفنانة المتألقة نسمة محجوب لإحياء حفلًا غنائيًا مميزًا وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفى للموسيقى والغناء تحت رئاسة الدكتورة لمياء زايد، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بحفل الفنانة نسمة محجوب.

الفنانة نسمة محجوب



موعد حفل الفنانة نسمة محجوب في مهرجان الأوبرا الصيفي

وعلى هامش فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء يأتي حفل الفنانة المتميزة نسمة محجوب في يوم الجمعة المقبل الموافق يوم 2 من شهر أغسطس المقبل لهذا العام الحالي 2024.



تفاصيل حفل نسمة محجوب في مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات حفل الفنانة نسمة محجوب على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، على أن يُفتح الستار في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا، ويأتي ذلك الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة واللواء أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، وتقدم الفنانة نسمة محجوب باقة مميزة من ألمع أغانيها التي تتنوع ما بين القديم والحديث.

آخر أعمال الفنانة نسمة محجوب

ومن ناحية أخرى كانت آخر الأعمال الغنائية التي طرحتها الفنانة نسمة محجوب هى أغنية بعنوان "الوقت يعدي"، والتي طرحتها خلال الفترة الماضية، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

تفاصيل أغنية الوقت يعدي

والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقي ماهر الملاخ، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.