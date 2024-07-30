بدء فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ١٧ دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب برئاسة الفنان محمد رياض .

أبرز الحاضرين الافتتاح

حرص عدد من الفنانين على الحضور أبرزعم الفنانة القديرة سميحة أيوب و الفنان محمد رياض وزوجته الفنانة رانيا محمود ياسين الفنان القدير محمد محمود والفنان القدير لطفي لبيب والفنانة هند عاكف والفنانة سلوي محمد علي والفنانة منة بدر تيسر والفنانة القديرة شهيرة وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

المهرجان القومي للمسرح المصري

أبرز المكرمين

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

