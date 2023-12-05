نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ذاكرة الليل" و"الحب وحده ينتصر" يحصدان جوائز قنوات ART في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز منذ قليل مشروع الفيلم السعودي "ذاكرة الليل" تأليف وإخراج لينا محمود، بجائزة أفضل مشروع فيلم سعودي، في سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والتي تقرر أن يكون قدرها هذا العام عشرة آلاف دولار.

في حين فاز مشروع الفيلم اللبناني "الحب وحده ينتصر" تأليف وإخراج دانيال عربيد، بالجائزة الأخرى لشبكة راديو وتلفزيون العرب ART وقيمتها خمسون ألف دولار، وقامت بتسليم الجوائز السيدة أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي بالشبكة.

من ناحية أخرى تشارك قنوات ART ضمن الرعاة الأساسيين لسوق المهرجان، وذلك من خلال جناح خاص لاستقبال صناع السينما من زوار المهرجان.

جدير بالذكر أن قنوات ART تشارك في فعاليات مهرجان البحر الأحمر هذا العام بـ٤ أفلام من إنتاجها، وهي الفيلم التونسي "ما وراء الجبال" الذي يشارك في المسابقة الرسمية، من إخراج محمد بن عطية، في حين تشارك في فعاليات مسابقة روائع عربية بـ ٣ أفلام دفعة واحدة، وهي فيلم "بنات أولفة" بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية، وفيلم "وحشتيني" بطولة النجمة اللبنانية نادين لبكي، والفنانة الفرنسية فاني أردان، وإخراج تامر روجلي، بالإضافة إلى فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، إخراج عمرو سلامة.