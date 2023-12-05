شارموفرز.. يطرح "رسالة" مترجمة باللغة العبرية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

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أحمد جودة - القاهرة - طرح فريق شارموفرز على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو أحدث أعماله الغنائية "رسالة" مترجمة باللغة العبرية، وأشار الفريق بأنها رسالة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، فالأغنية تأتي بأداء مؤثر، وليست مجرد مشروع فني، بل تمثل تعبيرا عن تضامن فعال مع الشعب الفلسطيني، مع تسليط الضوء على معاناتهم وتحدياتهم.

تفاصيل الأغنية



أغنية "رسالة" من كلمات وألحان أحمد بهاء، وموسيقى وتوزيع محمد الفرا، وعادل محمد ومن إنتاج فريق شارموفرز، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند.

تقول كلمات أغنية " رسالة":

ريحة الدم فاحت وإستبحتوه و

مش فارق لكم طفل مرأه شيخ غلام

مات الكلام اللى بيننا دم

فار البركان العقل اتجن

مؤمن برب العالمين احنا مش شايلين الهم

انتوا اللى شايلين الذنب

كله مكتوب كله معروف ومن زمان رفع القلم

سقيتوا الارض بالالم هتحصدوها بالندم

و العين عليكوا من شعوب الله

و نرجع الارض بالعلَم

ولاد العم زودتوها و جاى عليكوا غم

اه يا غلابة قلبنا مات شيعنا

جنازة اوسخ من ١٠٠ دبابة

يا شعوب ولاَده جايلنا استدعا عشان فى إباده

ولاد الكدابة بنفوسنا الغلابة

نجيبكوا الارض قلوب سدادة

بيخافوا لو اتجمعنا والصوت واحد لا يتجزأ

بيخافوا من ابن شهيد بينادى ويحارب قبل ما يتعزا

بيخافوا من ٦ و٧ لما نكَبر ونعظم لما بنهدى ونتبسم

بيخافوا لما بنتلثم

لو عينى فى عينك اوعى تسلم ولا تيجى تتكلم

ايمانى زاد ومسلِم وانت الخوف فى عينك ومبلم

اصل انا عمرى ما بتذل انت اللى بتتسول

لو عجبك اللحن خده وكمل

بالمرصاد بالمرصاد القرد

بيفهم لغة الضاض (اللغة العربية )

بالمرصاد بالمرصاد القرد

بيخاف من لغة الضاض (اللغة العربية )

طيارة بتزن

لاتاتة بتون