اليوم.. عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت أسرة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقى التي توفيت الثلاثاء الماضي عن إقامة عزاؤها اليوم الخميس بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة المغرب.

عزاء ناهد فريد شوقى

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي أعلنت عن موعد ومكان عزاء أختها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، ونشرت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، منشورًا نصه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، سيقام عزاء المرحومة ناهد فريد شوقى، فى قاعة الوهاب مسجد الشرطة بالشيخ زايد”.

وتابعت: “يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر بعد صلاة المغرب، البقاء والدوام لله وحده”.

نبذة عن ناهد فريد شوقي

يذكر أن ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950 وهي منتجة سينمائية مصرية،وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

نعي الشركة المتحدة للخدمات

وكانت قد نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتجة ناهد فريد شوقي، عبر حساب الشركة على موقع فيسبوك من خلال منشورًا نصه: "تنعي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى، المنتجة ناهد فريد شوقى، وتتقدم الشركة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرتها وللوسط الفنى، داعين الله عز وجل أن يتغمدها برحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

جنازة ناهد فريد شوقي

وتواجد في الجنازة رانيا فريد شوقي والمنتج والمخرج محمد السباعي ابن الراحلة، وزوجته الفنانة آية سماحة وشقيقتها الفنانة منة سماحة، والفنان أحمد جمال سعيد ابن أخت الراحلة، إضافة إلى داليا البحيرى وابنتها قسمت حفيدة الراحلة وهنا شيحة، المخرج محمد ياسين، لقاء سويدان، دنيا عبد العزيز وزوجها، ميرفت أمين.

كما شاركت في الجنازة داليا مصطفى، المخرج شريف البنداري، المنتج محمود شميس، المخرج كريم العدل، هبة عبد الغنى، نرمين الفقى، أشرف زكي، مى نور الشريف، هشام اسماعيل، أحمد فريد، حمزة العيلى، المؤلف محمد الغيطى، مي الغيطي، سليمان عيد، سامح الصريطي.

إضافة إلى مشاركة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، دنيا سمير غانم، وشقيقتها عبير فريد شوقي، بشرى، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، المؤلف عمرو محمود ياسين، المنتج محمد العدل.