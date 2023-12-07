نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. أبطال فيلم "شماريخ" في ضيافة منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، اليةم في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، المخرج عمرو سلامة، والمنتج أحمد فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، للحديث عن فيلمهم الجديد "شماريخ".



عمرو سلامة يكشف كواليس الفيلم



ومن المقرر أن يتحدث عمرو سلامة عن فكرة الفيلم التي كانت تراوده منذ أكثر منذ 15 عامًا، ويشير إلى أن اسم الفيلم تغير أكثر من مرة، حيث كان الأول "ألعاب نارية" ثم اقترح آسر ياسين اسم "شماريخ".



ويشير عمرو سلامة إلى التحديات في الفيلم، بما في ذلك اختيار "اللوكيشن"، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى أماكن مختلفة، كما يتحدث آسر ياسين عن دوره في الفيلم ويعبر عن سعادته بتعلم رياضات قتالية جديدة خلال تصوير الفيلم، مشيرًا إلى تعاونهم مع مصمم فنون قتالية كوري أمريكي.



تشابه فيلم شماريخ مع شخصية لعادل أمام



يصف آسر ياسين فيلم "شماريخ" بأنه يشبه أفلام عادل إمام وأحمد زكي، مع التأكيد على تنوعه في تجرباته الفنية بين الدراما، الأكشن، والكوميديا، يعبر عن اهتمامه بتقديم تجارب جديدة، ويعبر عن إعجابه بقصة الفيلم والروح التقليدية التي يحملها، مشيرًا إلى تأثير الأفلام التي نشأ عليها من خلال أفلام عادل إمام وأحمد زكي.



طاقم عمل “شماريخ”

فيلم "شماريخ" يجمع فنانين مثل آسر ياسين، أمينة خليل، آدم الشرقاوي، والراحل مصطفى درويش، تديره أحداث حول رؤوف، الابن غير الشرعي لتاجر المخدرات سليم أهل. يسعى رؤوف لاعتراف والده به ويشارك في أعمال قذرة، لكنه يجد نفسه في موقف صعب عند تكليفه باغتيال أمينة، والتطورات تأخذ منحى مختلفًا عندما يقع في حبها، في إخراج عمرو سلامة.



آخر أعمال آسر ياسين السينمائية

كانت آخر أعمال آسر ياسين السينمائية فيلم "صاحب المقام" الذي تم عرضه في عام 2020، حيث شارك في بطولته إلى جانب يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، الفيلم من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.