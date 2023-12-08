فاضل شهر.. إسعاد يونس تروج لعرض "عصابة عظيمة"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة القديرة إسعاد يونس، لفيلمها الجديد، عصابة عظيمة، حيث شاركت البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وعلقت إسعاد على البوستر قائلة: “خبر عاجل فاضل شهر واحد بس علي وصول عصابة عظيمة”.





طرح البوستر الرسمي لفيلم عصابة عظيمة





طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم “ عصابة عظيمة ” المقرر عرضه في يناير المقبل بجميع دور السينمات، وهذا الفيلم يدور فيإطار كوميدي تشويقي،وإعادة إسعاد يونس للسينما بعد غياب طويل، والعمل من إخراج وائل إحسان.





صناع فيلم "عصابة عظيمة"

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفي عنبة، فرح الزاهد، والطفلة لوسيندا سليمان. وبالإضافة إلىطاقم العمل الرائع، فمن بين النجوم ضيوف شرف مثل محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمي.





تفاصيل شخصية إسعاد يونس في فيلم "عصابة عظيمة"

تجسد إسعاد يونس شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

إسعاد يونس تبدأ تصوير مسلسل جديد

ومن ناحية أخرى، بدأت إسعاد يونس تصوير مسلسلها الجديد "تيتا زوزو" المقرر عرضه في الموسم الشتوي، من تأليف محمد عبد العزيز،وإخراج شيرين عادل، حيث بدأ تصوير المسلسل منذ يومين، ويشارك في بطولة المسلسل العديد من الفنانين، ومن المقرر أن يعرض على شاشات المتحدة قريبًا، من إنتاج سينرجي.











