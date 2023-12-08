نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يستعرض لياقته من داخل الجيم (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم أحمد الفيشاوي جمهوره مجموعة من الصور التي يستعرض من خلالها لياقته البدنية، من داخل أحد صالات الجيم، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.





وظهر الفيشاوي في الصور وهو يمارس التمارين الرياضية من داخل صالة الجيم.





أحمد الفيشاوي يعيش حالة من النشاط الفني





يعيش الفنان أحمد الفيشاوي في هذا الوقت حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث يشارك في أربع أفلام في نفس الوقت إنتهى من تصويربعضها، والبعض الآخر ما زال مستمرًا فيها وهم فيلم السيستم، فيلم ولاد رزق 3،فيلم ورد وريحان، فيلم عادل مش عادل.





أبطال فيلم “السيستم”





فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرينطافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمودالبزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في اطار رومانسى لايت.





فيلم “ولاد رزق 3”



في هذا الجزء، وبعد خروج (المعلم صقر) في الجزء الثاني، يتعاون مع (شربيني)، بينما يقرر (الشايب) الانتقام من أولاد رزق بعدماأصبحوا مجرمين محترفين وتتوالى الأحداث، ﺇﺧﺮاﺝ طارق العريان ﺗﺄﻟﻴﻒ صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي،كريم قاسم، أحمد داود، ماجد الكدواني.

فيلم ورد وريحان

فيلم «ورد ريحان» تدور أحداثه في اطار تشويقي، مليء بالغموض من بطولة أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، عمرو عبدالعزيز،حسن بنمنصور، أسما سليمان، من إخراج محمد نبيل صابر، سيناريو وحوار محمد أشرف.

فيلم “عادل مش عادل”



فيلم «عادل مش عادل»، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومنتأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري.

و عرض لأحمد الفيشاوي، مؤخرًا أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان «رهبة» وسط مشاركة نخبة من النجوم الشباب منهم ثراءجبيل، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، سما إبراهيم، تأليف محمد علام، وإخراج رضا عبد الرازق.