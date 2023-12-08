نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد ممدوح ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم ضيوف برنامج "Sold Out" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم كلا من النجم مدحت صالح والفنان محمد ممدوح والفنانة ريهام عبدالحكيم، ضيوفًا على برنامج sold out ومن المقرر تصوير الحلقة بحضور جماهيري على مسرح باسيلي بالجامعة الأمريكية في منطقة التجمع الخامس، على أن تُعرض الحلقة خلالالفترة المقبلة عبر قناة cbc ومنصة WATCH IT.

حفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم



ومن المقرر تصوير الحلقة على خشبة مسرح الجامعة الأمريكية ويكشف فيها محمد ممدوح كواليس أعماله الفنية وبداية دخوله عالم الفنوذكريات طفولته.





أسعار تذاكر حلقة محمد ممدوح وحفل مدحت صالح وريهام عبدالحكيم بـ “sold out”



وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحلقة وجاءت مقسمة إلى 4 فئات وجاءت الأسعار كالتالى:

الفئة الأولى Platinum بمبلغ 450 جنيها.

الفئة الثانية Gold بمبلغ 400 جنيه.

الفئة الثالثة Silver بمبلغ 350 جنيها.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 250 جنيهًا.

أغاني مدحت صالح

كما شارك الفنان مدحت صالح في موسم رمضان 2023، من خلال غنائه لـ تتر مسلسل حضرة العمدة، وتحمل الأغنية عنوان اللي يهرييهري، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد، توزيع أحمد إبراهيم، والعمل من بطولة الفنانة روبي، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد،بسمة، وغيرهم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.



آخر أعمال ريهام عبد الحكيم

يذكر أن آخر أعمال ريهام عبد الحكيم أغنية قبل ما انام التي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية قبل ما انام من كلمات سلامة علي، ومن ألحان وليد منير، ومن توزيع أسامة كمال.

آخر أعمال محمد ممدوح





يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح فيلم “وش فى وش” وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلكفي إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماء جلال،ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.