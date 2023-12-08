انت الأن تتابع خبر فيلم شماريخ يظهر للنور أخيرًا .. آسر ياسين يكشف دوره في فيلم «ولاد رزق 3» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد احتفال العرض الخاص لـ فيلم شماريخ، كشف الفنان آسر ياسين تصويره حاليًا شخصية الشايب في فيلم «ولاد رزق 3»، مشيرًا إلى أن يقدم شخصية شريرة ويعمل على تقديم الشخصية بطريقة جديدة، وأنه سعيد بالعمل مع أمينة خليل في شماريخ، بعد صاحب المقام.

موعد عرض فيلم شماريخ بطولة آسر ياسين

طرح أمس شماريخ في عرض خاص بمدينة 6 أكتوبر ليكون أول فيلم جديد يطرح فى ديسمبر الجاري وموسم رأس السنة 2024، وحرص مخرج العمل عمرو سلامة وأمينة خليل على حضور العرض الخاص والاحتفال بطرحه فى مصر، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بجدة في دورته الثالثة.

قصة فيلم شماريخ

كشف المخرج عمرو سلامة في برنامج «معكم منى الشاذلي»، أنه طرح فكرة الفيلم على آسر عام 2008، وأن فيلم نوعيته أكشن درامي كوميدي لرجل يعيش في الظلام طوال حياته يعمل قاتل محترف يريد قتل فتاة تعمل كمحامية وهي أمينة خليل، لكن يقع في غرامها وتطلب منه أمينة أن يساعدها في الإنتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله؛ حيث أوضح آسر خلال اللقاء أن أحداث الفيلم تغيرت كلها ما عدا المشهد الذي بني عليه الفكرة وهو مشهد النهاية.

أبطال فيلم شماريخ

المشاركون في شماريخ : آسر وأمينة خليل وخالد الصاوي وآدم الشرقاوي ومصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

نجيب ساويرس يشيد بشماريخ: هو فيلم جامد

أشاد المهندس ورجال الأعمال نجيب ساويرس بفيلم «شماريخ»، قائلا عبر منصة إكس “تويتر سابقا” : شاهدت شماريخ، هو فيلم جامد مبروك لأخويا هاني نجيب والمخرج العظيم عمرو سلامة والبطل آسر ياسين الذي تفوق على نفسه في هذا الدور والبطلة أمينة خليل أداء رائع، ألف مبروك فيلم ممتع.