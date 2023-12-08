فن ومشاهير

الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة رفقة أمير المصري ونور النبوي (صورة)

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وظهر في الصورة رفقة الفنان أمير المصري والفنان نور النبوي وهما بملابس الإحرام وهما يؤدون مناسك العمرة.

 

 

وقد نالت الصورة إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات الإيجابية من قبل الجمهور.

 

 

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منشور محمد الشرنوبي 

ما هي أعمال الفنان محمد الشرنوبي القادمة؟ 

 

ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "إقامة جبرية"، ومسلسل "إقامة جبرية" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 10 حلقات فقط، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

 

 

وتدور أحداث مسلسل "إقامة جبرية" في إطار درامي اجتماعي نفسي تشويقي حول شخصية هنا الزاهد التي تقدم دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتظهر صابرين في دور طبيبة نفسية وهي أم محمد الشرنوبي الذي يظهر بطل العالم في السباحة، ومن المقرر أن يعرض مسلسل "إقامة جبرية" قريبًا عبر إحدي المنصات.

 

 

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محمد الشرنوبي 

ما هي أعمال الفنان أمير المصري القادمة ؟ 

 

وعلى صعيد آخر، كان قد أعتذر أمير المصري عن مشاركته في مسلسل "الحشاشين" والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني 2024 بسبب انشغاله بتتصوير مشاهده في المسلسل الأيرلندي Faithless الذي يتكون من 6 حلقات وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدرما، ويقدم أمير خلاله شخصية زين وهو شاب مصري أيرلندي يعيش في لوس أنجلوس، تدفعه الظروف لمساعدة أخيه الكبير في تربية بناته، ولكنه يواجه أزمات في التعامل معهم، والمسلسل من تأليف باز عشماوي ومن إخراج ديكلان ريكس.

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أمير المصري 

ما هي أعمال الفنان نور النبوي القادمة؟ 

 

يقوم الفنان نور النبوي، حاليًا بالتحضير لمسلسل جديد يحمل اسم "6 شهور" سيعرض على منصة watch it، كما تعاقد مؤخرًا على المشاركة في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة النجم خالد النبوي، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة.

 

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نور النبوي 
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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