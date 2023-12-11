رمضان 2024.. بدء تحضيرات مسلسل "عتبات البهجة" لـ يحيى الفخراني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت شركة العدل جروب عن استعدادها لإنتاج مسلسل "عتبات البهجة" الجديد للفنان يحيى الفخراني، ومن المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت الشركة صورة تجمع بين أعضاء فريق العمل، بما في ذلك المنتج جمال العدل، الفنانة جومانا مراد، والمخرج مجدي أبو عميرة، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الفنان يحيي الفخراني

يعود الفنان يحيى الفخراني إلى الساحة الدرامية الرمضانية بعد غياب دام عامين، حيث قدم مسلسل "نجيب زاهى زركش" في رمضان 2021، جمع نخبة من النجوم مثل أنوشكا، شيرين، رنا رئيس، وغيرهم، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

و يجسد النجم يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة" شخص تخطى الخمسين من عمره، توفيت زوجته منذ خمس سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنة متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء.

مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" للنجم يحيى الفخراني مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام.

ويعود النجم يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني من جديد بعد فترة غياب طويلة دامت لعامين، بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

والمسلسل الجديد للفنان الكبير يحمل اسم "عتبات البهجة"، وهو مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.