11 يناير.. عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" عبر منصة شاهد

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تأجيله للمرة الثانية، ينتظر الجمهور عرض مسلسل “البيت بيتي” الجزء الثاني على منصة شاهد، بعد تأجيل موعد عرضه للمرة الثانية، حيث كان من المقرر أن ينطلق بداية شهر ديسمبر الجاري.

وتقرر عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي" عبر منصة شاهد الرقمية وذلك في 11 يناير المقبل، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حقق الجزء الأول وأيضًا أن يحظي المسلسل بتفاعل كبير من الجمهور.

ويذكر أن الجزء الأول من المسلسل كان الأكثر مشاهدة أثناء عرضه واستطاع أن يتصدر جميع مواقع التواصل الإجتماعي.

تفاصيل مسلسل "البيت بيتي"

المسلسل من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، سامي مغاوري، ميرنا جميل، نشوى علي، إيمان الشريف، ومن إخراج خالد مرعي، وتأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا والرعب.

أحداث مسلسل "البيت بيتي"

تدور قصة مسلسل البيت بيتي حول «بينو» والذي يجسده مصطفى خاطر، الشاب الثلاثيني المستهتر الذي يقيم في أحد المنتجعات التي يمتلكها والده، وعند وفاة هذا الأخير، ينتقل إلى القاهرة بهدف الحصول على الميراث الذي يوزّع بينه وبين شقيقيه "كريم "محمد محمود عبدالعزيز وشيرين "إيمان الشريف.

ويكتشف أن حصته تقتصر على قصر قديم مهجور، وهناك يفاجأ بأحداث وظواهر غريبة تحدث داخله، وفي سياق الأحداث يضع القدر في طريق بينو سائق سيارة الأجرة "كاراكيري "كريم محمود عبدالعزيز، الذي يشاركه رحلة البحث عن سبب لعنة هذا القصر التي تحاوطهم من كل مكان، برفقة زوجته "أحلام "ميرنا جميل وولدهما زيزو.

آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز هو مشاركته في فيلم “بيت الروبي”، والذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية والذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه بدور العرض، وشاركه في العمل كريم عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد واخراج بيتر ميمي، وظهر كريم عبد العزيز وهو يركب على دراجة نارية.