وزيرة الثقافة توجه بطباعة الأعمال الفائزة بمسابقة ”المواهب الأدبية للشباب” وإتاحتها لجمهور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 11 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - وزيرة الثقافة: هدفنا دعم وتشجيع أبنائنا لمواصلة المزيد من الإبداع

وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بطباعة الأعمال الفائزة في الدورة السادسة لمسابقة "المواهب الأدبية للشباب"، والتي حملت اسم الدكتور شاكر عبد الحميد 2022-2023، لتكون متاحة للجمهور خلال الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، يناير المُقبل.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن الاهتمام بإبداعات ذوي المواهب في المجالات الثقافية والفنية، وإتاحة نتاج أعمالهم للجمهور بمختلف شرائحه العمرية والمجتمعية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يأتي دعمًا وتشجيعًا لهم لمواصلة العطاء، كما يُمثل تفعيلًا لأحد مستهدفات الدولة في بناء الإنسان، من خلال تنمية وصقل قدرات النشء.

يُذكر أن الدورة السادسة من مسابقة "المواهب الأدبية للشباب" ،نظمتها الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، بالمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع بنك مصر، حيث تقدم لها ١١٧ متسابقًا، في كل فروعها، وتم تصفيتهم إلى ٧٠ متسابقًا، و تم فحص الأعمال على يد لجان متخصصة في كل فرع، وفاز بجوائزها ٢٤ متسابقًا، بمعدل ٥ فائزين من القاهرة، و ١٩ فائزًا مثلوا كافة المحافظات.