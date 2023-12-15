فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق في "ميدل بيست" الرياض ويقدم« أنت الحظ» و«ولا على باله» بشكل جديد

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القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا ضخما في مهرجان ميدل بيست بالرياض ليلة أمس وسط حضور جماهيري كبير. 

 

 

 

 

 وقدم عمرو دياب اصدارين جديدين لاغنيتي انت الحظ وولا على باله مع الدي جي العالمي ريهاب والذي قدم ريمكس  للأغنيتين.  

 

 

 

وصعد عمرو دياب إلى المسرح ليقدم الاغنيتين بمشاركة الدي جي العالمي ريهاب، وخطف الهضبة الأنظار باطلالة جديدة ارتدى فيها نظارة شمسية متميزة.

 

أغنية انت الحظ 

 

 

  أغنية انت الحظ من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم، بينما أغنية ولا على باله من كلمات محمد رفاعي لحن محمد رحيم وتوزيع طارق مدكور.  

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 عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد "مكانك" قريبا 

 

 

  ومن ناحية أخرى أعلن الفنان عمرو دياب عن قرب طرح البومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك".  

 

 

 

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.

 

 

 

  وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

 

 

 

  وعقب ساعة من اعلانه عن طرح الالبوم تصدر عمرو دياب والبومه مكانك تريند موقع التواصل الاجتماعي اكس   يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي للموسيقى.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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