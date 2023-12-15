سر الفخر والسعادة.. خالد جلال يعرب عن سعادته بفوز الأهلي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المخرج القدير خالد جلال سعادته البالغة وذلك بعد فوز فريق الأهلي المصري على الإتحاد السعودي حيث نشر منشور قائلًا "سر الفخر والسعادة والنجاح القلعة الحمراء

الاهلي

تحيا مصر"

المخرج خالد جلال

أحدث أعمال المخرج خالد جلال

من جانب آخر كانت أحدث المخرج خالد جلال مسرحية “ رمضان سكول ميوزيكال ” بطولة الفنان محمد هنيدي، والعمل لم يعرض بعد.

أحداث مسرحية “ رمضان سكول ميوزيكال ”

تدور مسرحية “ رمضان سكول ميوزيكال ” يرجع الأستاذ رمضان مبروك أبو العلمين حمودة بعد غياب لسنوات إلى إدارة المدرسة. في هذا السياق، ينجب مواقف كوميدية مع المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

آخر أعمال المخرج خالد جلال

جدير بالذكر أن آخر أعمال المخرج خالد جلال مسرحية “ انستونا” التي حققت نجاحًا ساحقًا وهي من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم.

أبطال مسرحية “ انستونا”

شارك في بطولة المسرحية دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، وبسنت صيام، ومريم السكري، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إخراج خالد جلال.