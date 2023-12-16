كاملة أبو ذكري: ظروف العمل في رمضان غير آدمية.. تصوير لـ72 ساعة متواصلة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن ظروف العمل والتصوير في رمضان غير آدمية ولا يقدر عليها أي شخص، موضحة أن التصوير في رمضان شغال لـ72 ساعة في حالة من التركيز الشديد وضغط كبير جدًا والعمل لعدد ساعات كبيرة "غير إنسانية".

تصريحات كاملة أبو ذكري في خبر سري:

وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن العمل في تصوير مسلسلات رمضان يجعلها تفقد صحتها وحياتها بشكل كامل، بسبب عملها لساعات طويلة جدًا، مشددة على أن المنتج سبب تأخير البدء في تصوير مسلسلات رمضان.

وأضافت أنها لن تشارك كمخرجة بعمل في موسم رمضان 2024، وأنها كانت ستشارك في مسلسل ما لكنه توقف بسبب الميزانية، متمنية تصوير هذا المسلسل وهو من بطولة أحمد أمين ومحمد ممدوح وتأليف خالد دياب وشرين دياب.

كاملة أبو ذكري: "عادل إمام قالي بيشتموني بيمدحوني المهم أني موجود"

وأضافت المخرجة كاملة أبو ذكري، أن فيلم "عن العشق والهواء" هي التجربة التي لم تحب عملها ولكنها لم تندم على هذا العمل، معقبة: "التجربة كانت مش لطيفة".

وأوضحت "أبو ذكري" أن فيلم "عن العشق والهواء" حقق نجاحات كبيرة، مضيفة: "اكتشفت العالم الشرير في المجال الفني.. كنت صغيرة ومش فاهمة أن الناس عايزة تؤذيك".

وأشارت إلى أن تجربة "عن العشق والهواء" غيرت من شخصيتها بشكل كامل وأصبحت أقوى، ومزحت متابعة: "المخرج لازم يبقى سخيف مش لذيذ".

وتابعت: "عادل إمام قالي بيشتموني أسمي موجود وبيمدحوني أسمي موجود المهم أني موجود"، مشددة على أن الفنان عادل إمام كان دائمًا ما ينصحها بأن تستمر في العمل وتقديم الأفضل ولا تنظر لأي انتقاد، موضحة أنه هناك دائما حالة من الانتقاد الكبير وهناك نجاح كبير يكسر النجوم.

تفاصيل برنامج حبر سري:

ويحقق برنامج حبر سري على مدار أكثر من موسم نجاح كبيرًا، ويستضيف خلال حلقاته عدد من النجوم والمشاهير وكان أبرزهم أحمد العوضي، مصطفى شعبان، الكابتن ابراهيم سعيد، دكتور مصطفى الفقي، المنتج جمال العدل، باسم سمرة، وغيرهم