كاملة أبو ذكري: "مشكلة في الأعصاب سبب اعتزالي الفن.. مكنتش بقدر أقف على رجلي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن أسباب اعتزالها الإخراج، موضحة أن ساعات العمل الطويلة في التصوير بجانب التعب في الكثير من الأعمال، هم سبب معاناتها وعملوا مشكلة في الأعصاب وكان من أسباب اعتزالها الإخراج.

تصريحات كاملة أبو ذكري:

وأوضحت "أبو ذكري"، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنها تحصل على العديد من جرعات العلاج بسبب مرضها ولذلك قررت اعتزال الإخراج حتى لا تعود للعمل لفترات طويلة تزيد عن الـ30 ساعة عمل.

وأشارت إلى أنها قررت الاعتزال وكان عبارة عن قرار لحظي ولكنه جاء بسبب التعب المستمر، مضيفة: "أريد الابتعاد عن كل المشكلات والنفاق في العمل.. مش مستاهلة وكنت مستحملة ومكنتش عارفة أقف على رجلي سببه الإرهاق وقلة النوم".

كاملة أبو ذكري: محمد رمضان شاطر ومحمد سامي موهبة كبيرة

كما أكدت المخرجة كاملة أبو ذكري، أنها في رمضان الماضي تابعت "الهرشة السبعة" و"جعفر العمدة"، موضحة أنه حقق نجاح كبير جدًا في الشارع، وسر النجاح في حرفة محمد سامي وشطارة وموهبة الفنان محمد رمضان وباقي الممثلين في المسلسل.

وأوضحت أن المخرج محمد سامي موهوب وهذا النجاح ليس من فراغ أو صدفة وله شخصية وأسلوبه وطريقته الجيدة، قائلة أن "جعفر العمدة" كان مسلي ومشوق للجميع.

تفاصيل مسلسل "جعفر العمدة":

ويذكر أن يشارك في بطولة العمل كلًا من محمد رمضان، وشارك في العمل كل من: زينة، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، هالة صدقي، منة فضالي، أحمد فهيم، منذر رياحنة، سلوى عثمان، لبنى ونس، طارق النهري، محمد غنيم، جوري بكر، وعصام السقا،تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي.

وتدور أحداث العمل حول جعفر كبير منطقة السيدة زينب الذي يبحث عن ابنه المختفي منذ عشرين عامًا، ويتزوج من أربعة سيدات ويعيش معهم صراع الغيره والحب، في أطار درامي كوميدي مشوق